L'hypnose peut-elle apaiser les tensions familiales ?

publié le 03/01/2018 à 07:00

Portes qui claquent, noms d'oiseaux, non-dits cumulés... : si pour certains la famille semble être un refuge, pour d'autres, elle peut connaître des conflits plus ou moins profonds. Quand les tensions s'installent durablement, il paraît difficile de les déloger sans aide extérieure... L'hypnose peut-elle permettre de dépasser un état de crise ? La démarche doit-elle se faire individuellement ou collectivement ? Ce travail inconscient permet-il de lever toutes nos inhibitions et nous offrir les ressources nécessaires pour régler les problèmes ? Comment cet outil méconnu permet-il de retrouver complicité et communication ?







Invitées

- Sophie Rieger

- Nicole Prieur : philosophe, psychothérapeute et auteur de "L'hypnose pour tous", éditions Payot



L'hypnose pour tous

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).