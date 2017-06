Couple : Les disputes sont-elles constructives ?

publié le 06/06/2017 à 07:00

Disputes, altercations, chamailleries : l’opposition est un langage, un moyen de communication essentiel à l’équilibre individuel, conjugal et familial. Dire ce que l'on pense est un moyen de se faire respecter et de vivre en harmonie avec les autres et en accord avec soi-même. Les scènes de ménages bien gérées permettent d’établir un vrai dialogue et font avancer le couple en tandem dans tous les domaines de la vie (l'éducation des enfants, l'organisation de la vie de famille ou encore les règles du foyer). En effet, la dispute est un art ! Quelles sont les limites à ne pas dépasser ? Comment "bien" se disputer ? Un couple qui ne se dispute jamais est-il un couple en « bonne santé » ?



Invitées

- Anne Vaisman, rédactrice en chef magazine Maxi

Maxi Juin 2017

- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine

Livre : Aimer sans mode d'emploi (Eyrolles)

Aimer sans mode d'emploi (Eyrolles)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).