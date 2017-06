Comment soulager nos douleurs chroniques ?

publié le 20/06/2017 à 07:00

Céphalées, douleurs osseuses ou articulaires, brûlures, fourmillements, sensation de déchargesélectriques : les douleurs chroniques se caractérisent par leur durée et gâchent la vie des patients : épuisement, anxiété, sentiment d'impuissance… La douleur est habituellement un signal d'alarme censé protéger le corps des agressions mais quand elle dure plus de trois mois, elle devient un véritable trouble qui nécessite une prise en charge et un suivi. Pourquoi de plus en plus de personnes sont concernées ? Comment expliquer ces douleurs ? Est-il possible de les soulager ?



Invitées

- Annie Schwab, Directrice de la rédaction de "Maxi"

Maxi Juin 2017

- Catherine Guillemont, psychologue et psychothérapeute. A travaillé pendant 20 ans au centre du traitement de la douleur à l’hôpital Bichat.

Livre : "Ma douleur comment l’apprivoiser ?" (Éditions Odile Jacob)

