Comment postuler pour devenir conducteur de taxi volant sur la Seine

Les SeaBubbles vont bientôt fendre Paris via la Seine

publié le 14/04/2017 à 04:30

Des voitures volantes sur la Seine pour traverser Paris, ce n'est pas de la science-fiction. La construction du prototype de SeaBubbles a commencé en octobre dernier. Ces taxis en forme de bulle arriveront sur la Seine devraient arriver au cours de l’année. Il est d'ores et déjà possible de candidater pour devenir pilote d’un de ces fascinants SeaBubbles.



Un formulaire en ligne est accessible dès aujourd’hui pour devenir l’un de chauffeurs des futurs taxis volants qui circuleront sur la Seine. Il est cependant demandé aux candidats de posséder un brevet de secourisme et le permis de plaisance en eaux intérieures (Permis S) avec attestation spéciale “passagers”, rappelle Le Parisien.

Anne Hidalgo avait annoncé ces innovations pour 2017, à l'occasion de ses vœux à la presse au mois de janvier. D'autres grandes villes traversées par des fleuves comme Genève sont intéressées par ce nouveau moyen de transport écologique. En effet, les "Bubbles" sont électriques et se rechargent a leurs embarcadères avec des panneaux solaires et des hydroliennes, des hélices qui tournent sous l'eau avec la force du courant.