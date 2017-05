Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

- Monique de Kermadec , psychologue et psychanalyste Livre : "L'enfant précoce aujourd'hui, Le préparer au monde de demain" (Albin Michel) et "L'adulte surdoué à la conquête du bonheur" (Albin Michel)

Enfant surdoués , à haut potentiel , intellectuellement précoces ... : ils sont hors normes et leur QI dépasse les 130 ! Les idées reçues voudraient qu'ils soient les premiers de la classe, cependant, d'après les études, 70% d'entre eux sont en échec scolaire en France. Ces jeunes éprouvent en effet des difficultés à s'intégrer et à s'adapter aux méthodes d'enseignement proposées. D'ailleurs, seulement 1/3 d'entre eux font des études après le bac . Comment expliquer cette situation ? Quel apprentissage leur convient le mieux ?

Comment aider les enfants surdoués à s'épanouir à l'école ?

Avoir un enfant surdoué est à la fois source de fierté et d'inquiétudes. La précocité s'accompagnent souvent de problématiques singulières. On parle de nos petits génies dans "On est fait pour s'entendre" !

