Pas facile de vieillir dans une société ou les diktats de la jeunesse, de la performance et de la minceur sont omniprésents (télévision, films, magazines...). Avec les années qui défilent, nous sommes de moins en moins capables d'effectuer des tâches physiques éprouvantes. La presbytie, les cheveux blancs, une peau qui se relâche ou encore des performances sportives en baisse, toutes les personnes vieillissantes connaissent ces problématiques. Cependant, il est possible de vivre très bien tous ces changements corporels liés à l'âge, à partir du moment ou l'on s'accepte tel que l'on est. Est-ce pire qu'autrefois ? Que faire pour être en paix avec son corps ?

Comment accepter le vieillissement de notre corps ?

Une ride plus apparente, plus de difficultés à se remettre d'une soirée arrosée, des petites poignées d'amour qui s'installent, un essoufflement plus prononcé après avoir foulé quelques marches… "On est fait pour s'entendre" vous aide à vous accepter !

