publié le 08/03/2017 à 15:42

Vous pensiez tout connaître de Tinder ? Détrompez-vous. Au-delà de l'application gratuite accessible à tous et les fonctionnalités spéciales que les utilisateurs en quête de rencontres peuvent débloquer moyennant quelques euros, il existerait une version spéciale et secrète accessible à seulement une poignée d'heureux élus. Selon les informations publiées le 7 mars par Tech Crunch, qui a pu y avoir accès, elle serait baptisée "Select" et existerait depuis six mois minimum, malgré l'absence totale de communication de la part de Tinder.



Précisément, il s'agit d'un mode qui n'est disponible que sur invitations. Selon une source, celles-ci sont réservées aux "célébrités et aux gens qui s'en sortent vraiment bien sur Tinder". Autrement dit, elle privilégie les personnes très influentes et ceux qui sont vraisemblablement particulièrement beaux. Le site spécialisé n'est toutefois pas en mesure de donner les critères précis permettant à Tinder de procéder à son tri. Il se pourrait toutefois que la note cachée de "désirabilité", appliqué à tous les utilisateurs, soit prise en compte.

Pour intégrer ce cercle très fermé, il existe néanmoins la possibilité d'être invité par l'un des membres de Select. Cette option n'est toutefois pas disponible pour tous, Tinder ne souhaitant pas que ce club VIP s'ouvre au trop grand monde.



D'un point de vue purement technique et visuel, Tinder Select dispose d'un logo bleu marine affichant la lettre S en blanc. Elle propose un design plus soigné et épuré, aux tons oscillant entre le gris et le bleu. Ce mode, intégré directement au sein de l'application d'origine, propose un bouton pour revenir à la version classique de Tinder et sa teinte orange indissociable. Autant d'informations que l'entreprise américaine se refuse à commenter.