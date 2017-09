Tim Cook, l'anti-Steve Jobs

publié le 12/09/2017 à 19:43

Impossible de parler de Tim Cook sans parler de Steve Jobs, l'emblématique fondateur d'Apple disparu en 2011. On les oppose souvent. Ils étaient en fait parfaitement complémentaires. Le Yin et le Yang d'Apple.



Steve Jobs était une sorte de gourou charismatique, un patron flamboyant et volubile, un génie créatif et visionnaire. Mais aussi un épouvantable caractériel. Tim Cook est un homme de chiffres tendance austère, un gestionnaire qui déteste la lumière, connu pour son calme légendaire.

Bref, ils ne partaient pas en vacances ensemble mais pour diriger Apple, c'était le duo magique. Tim Cook s'est toujours occupé de ce qui n'intéressait pas Steve Jobs : la logistique. L'un a créé l'iPhone, l'autre les Apple Store.

Différents mais compatibles

À tous points de vue. Ils ont même failli ne faire qu'un, à la fin. En 2011, Steve Jobs est mourant et Tim Cook découvre qu'ils ont le même groupe sanguin. Alors il fait des tests, très discrètement pour savoir si une greffe est possible. Et il propose à son patron une partie de son foie. Jobs a refusé. "C'est l'une des rares fois où il m'a crié dessus", raconte Tim Cook.



Aujourd'hui il est seul à la tête d'Apple. Le Yin sans le Yang. Et l'envie a disparu. Steve Jobs cultivait l'inconfort, c'était un éternel insatisfait, il en demandait toujours plus. Tim Cook, lui, gère l'héritage. Pas de vision, peu d'audace. Mais bon, il a fait d'Apple l'entreprise la plus profitable de tous les temps. Et il s'est un peu affranchi des dogmes du gourou.



Par exemple sur les iPhone grand format, Jobs était persuadé qu'un téléphone qui ne tient pas dans la main, ça ne marcherait jamais. Cook a fait l'iPhone 6 Plus.

Un militant des droits homosexuels

En fait, c'est surtout en dehors d'Apple qu'il imprime sa marque, par ses engagements. Donald Trump n'est pas son ami, il a soutenu Hillary Clinton. Elle avait même envisagé d'en faire son vice-président.



Et puis, Tim Cook est un militant des droits homosexuels. Il a fait son coming-out en 2014, ce qui est très rare pour un grand patron américain. Il donne généreusement à des associations. Il faut dire qu'une fortune estimée à 200 millions de dollars, ça aide.

De sa vie privée, on sait peu de choses. C'est un admirateur de Bob Dylan et de Lance Armstrong, il est accro au vélo et à la salle de gym. Et il collectionne les fauteuils de barbier. Ce qui le rend peut-être un peu moins barbant, mais d'un poil.