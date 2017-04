publié le 10/04/2017 à 13:36

Ce 10 avril au coucher du soleil, c'est le moment d'apercevoir la pleine Lune. Mais c'est aussi l'occasion d'observer la magnifique conjonction céleste entre notre satellite et Jupiter, cette géante planète gazeuse, actuellement la plus proche de la Terre. Ce lundi soir, en regardant vers l'est après le coucher du soleil, on pourra donc y voir sans difficulté la planète Jupiter, juste en bas à droite de notre satellite.



Lorsque la Lune est pleine, on voit très bien qu'elle est composée de deux sortes de terrains : on peut y observer des régions sombres appelés mers et des régions plus claires, les continents. Ces derniers sont des terrains anciens littéralement saturés de cratères, entassés les uns sur les autres. Les mers sont des grandes plaines de laves solidifiés.

Une lave qui, il y a quelques milliards d'années est remontée du centre de la Lune pour envahir le fond de très grands cratères. Cette lave s'est ensuite refroidie et solidifiée. Sur ce fond lisse et sombre, d'autres météorites sont venus imprimer quelques grands cratères. Ces cratères se retrouvent aussi sur certains satellites de Jupiter et sur la plupart des corps solides de notre système solaire.