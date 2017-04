publié le 13/04/2017 à 08:16

Les fourmis ont inventé l'agriculture bien avant l'homme. C'est la révélation étonnante faite mercredi 12 avril par une revue scientifique britannique. Il y a 30 millions d'années, les fourmis étaient capables de cultiver leur nourriture et sans pesticide. Elles faisaient du bio. C'est une espèce de fourmi d'Amérique du Sud qui a réalisé cette prouesse. Des chercheurs ont étudié des fourmilières désaffectées et ils ont découvert un système très sophistiqué de culture de champignon dans le sous-sol.



Les fourmis creusaient des galeries, jusqu'au 8 mètres de profondeur, elles avaient une organisation précise. Parmi les fourmis paysannes, il y avait celles qui étaient chargées d'aller couper des feuilles que d'autres mastiquaient pour fabriquer du compost et comme la fourmi n'est pas prêteuse, c'est la son moindre défaut, une 3e catégorie, plus costaude, étaient chargées de les protéger et d'éloigner les ennemis comme les mouches.

D'autres insectes agriculteurs

Sur le compost se développaient les champignons, rien à voir avec un cep de bordeaux ou une chanterelle. Ça ressemblait à des petites moisissures dont se délectaient les fourmis. L'étude publiée par des scientifiques de la Royal Society avance l'hypothèse que si les fourmis sont devenues agricultrices c'est pour faire face à la sécheresse. Elles produisaient leur nourriture en sous-sol dans des cavités humides.

Il y a d'autres insectes qui ont pratiqué l'agriculture comme les termites en Afrique ou certains coléoptères qui ont appris à cultiver là encore des champignons. Il y a des millions d'années, bien avant l'homme, qui lui s'est mis à planter des graines, il y a 10.000 ans seulement.