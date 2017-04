Des chercheurs vont tenter d'observer un trou noir pour la première fois

publié le 05/04/2017 à 13:35

Un mystère physique qui pourrait bien être percé. Ce mercredi 5 avril, des dizaines de centres de recherche vont mettre en commun leur technologie pour créer un "télescope virtuel" qui va leur permettre d'observer l'inobservable : un trou noir supermassif. Un phénomène impressionnant qui se produit lorsqu'une étoile meurt et s'effondre sur elle-même, elle peut se transformer en cet objet invisible, qui avale toute matière y compris la lumière.



Jusqu'au 14 avril, les centres de recherche vont donc tenter d'observer ce phénomène incroyable en pointant 9 des plus puissants télescopes vers le même point et au même moment : le cœur de la galaxie qui abrite Sagittarius A, un trou noir supermassif. Par ce système qui créera virtuellement un télescope grand comme la Terre, les chercheurs espèrent réussir à apercevoir ce phénomène, pas le trou en lui-même puisque ce dernier, qui absorbe tout, est invisible. Mais son horizon pourra être observé. C'est en quelque sorte "la limite au-delà de laquelle la lumière est piégée par le trou noir", a précisé l'Institut de recherches et d'applications des méthodes de développement qui participe au projet avec ses télescopes.



Les chercheurs espèrent que ce projet nommé Event Horizon Telescope soit une réussite mais affirment qu'il ne faut pas s'attendre à un phénomène visuellement magnifique et pensent "voir quelque chose qui ressemblera à une cacahuète moche" a expliqué au journal The Atlantic, Heino Falcke, qui siège au conseil scientifique de l'organisation. Cela sera déjà une première incroyable.