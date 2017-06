publié le 26/06/2017 à 21:51

Dès l'âge de trois ans, Thibault Duchemin servait d'interprète pour ses parents et sa sœur atteints de surdité. "Pour une personne sourde ou malentendante, il faut lire sur les lèvres ou avoir un interprète", explique-t-il. Une situation inacceptable pour le jeune homme de 26 ans qui a donc conçu Ava, une application permettant aux personnes atteintes de surdité de lire sur leur smartphone une conversation en temps réel grâce à la reconnaissance vocale.



Sorti des Ponts et chaussées et de la prestigieuse école américaine de Berkley, l'entrepreneur s'est ensuite frotté à la conception d'un premier projet : un gant permettant de traduire la langue des signes. Mais "on s'est rendu compte que le problème majoritaire des sourds et des malentendants, c'est de comprendre les conversations en groupe". C'est là que l'application Ava intervient.

L'outil, téléchargeable gratuitement sur iPhone et Android à partir du 5 juillet, connecte les smartphones des interlocuteurs pour transcrire l'ensemble de la conversation en moins d'une seconde. "C'est vraiment un sous-titrage instantané", confie Thibault Duchemin.