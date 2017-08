publié le 26/08/2017 à 07:54

La photo fait sensation. Et pour cause. On y voit un écran plasma noir et quelques ondes bleues qui oscillent sur l'écran. Doctor M est le premier PDG au monde à diriger un groupe côté et à être un robot. Biotech Invest Laboratory est un fonds qui finance de la recherche médicale et qui travaille avec des laboratoires de scientifiques et d'universitaires un peu partout dans le monde. Doctor M a d'abord été nommé comme membre du conseil d'administration. Il siégeait aux côtés de cinq humains et donnait son avis sur les investissements à faire (ou pas) sur tel ou tel projet. Très vite, il a piloté la stratégie du groupe.

Doctor M est une machine dotée de l'intelligence artificielle. Il a donc une capacité de calcul énorme pour analyser les risques et les statistiques. Mais bien entendu, la question est de savoir s'il peut prendre des décisions stratégiques infaillibles. Tout le monde sait que les grands succès dans le business se font parfois sur une intuition, très humaine. "Cette fois, on a un dirigeant d'une entreprise de la santé qui a ingurgité et mémorisé tous les articles de Sciences et toutes les études d'Harvard. On a un dirigeant qui ne mourra pas, et qui peut donc avoir une vision sur plusieurs décennies", décrypte François Lenglet, journaliste spécialisé en économie.



Accessoirement, on a un PDG qui ne se paie pas, qui peut traiter 24h/24 avec l'Asie, l'Europe puis les États-Unis, et qui ne touchera aucun "parachute doré" s'il est licencié. En théorie, son logiciel intègre la possibilité d'être renvoyé par le conseil d'administration ou par un vote des actionnaires en assemblée générale. Ce qui est sûr, c'est que lui ne se prive pas de licencier les salariés qui ne sont pas assez efficaces à ses yeux. Il se soucie assez peu des partenaires sociaux et du code du travail. Il raisonne froidement avant de prendre une décision.

