VIDÉO - "Paris est une fête" : un teaser original pour finir ce film amateur

publié le 08/02/2018 à 17:51

C'est un projet qui donne envie. Envie de participer, de soutenir et de découvrir. Il y a trois semaines environ, mi-janvier, une vidéo est publiée sur Facebook avec le titre Paris est une fête. Forcément, dans une France post-attentats du 13 novembre, le titre résonne comme un écho au traumatisme des attaques terroristes. Quand le livre d'Ernest Hemingway s'arrachait dans toutes les librairies pour lutter contre la terreur par l'art des mots.



Cette vidéo est singulière. Il s'agit d'un teaser pour un film encore en construction, dont le tournage a duré un peu plus de trois ans. L'actrice principale, Noémie Schmidt, présente le projet, le thème, les conditions de tournage, l'objectif et toutes les particularités qui vont faire de cette oeuvre une oeuvre sans aucun doute originale.

"C'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un mec en soirée et qui veut le rejoindre en avion, sauf qu'elle oublie son passeport, et l'avion s'écrase sans elle", présente l'actrice qui incarne ce personnage principal, face caméra en marchant dans les rues de la capitale.



"Une histoire simple, qui peut s'adapter à nos vies et surtout aux événements qui se passaient à Paris au moment où on a tourné le film", poursuit-elle. Ces moments, c'est d'abord la Fête de la musique en 2014, puis les attentats à Charlie Hebdo, la marche nationale qui a suivi, "Nuit Debout" et les manifestations anti-loi Travail, jusqu'à l'hommage national rendu à Johnny Hallyday.



Le film signé Eisabet Vogler, déjà derrière un documentaire de 45 minutes, prend un ton engagé sur une génération qui se construit dans la peur de prendre une balle en terrasse ou dans une salle de concert. "L'idée c'était (...) de parler de notre génération sans demander l'autorisation à personne. Il y a trois ans, on a senti qu'il y avait une tension qui s'emparait de Paris et (...) on voulait filmer dans l'urgence de ce qu'il se passait", explique la vidéo.

Est-ce qu'on peut encore croire dans l'avenir alors que la peur nous détermine ? Noémie Schmidt, comédienne Partager la citation





"On s'est mis au contact de la foule avec une question en tête : est-ce qu'on peut encore croire dans l'avenir alors que la peur nous détermine ?", questionne encore la comédienne. Une question aux allures philosophiques et très actuelle qui devrait vibrer aux oreilles de toute une génération de Parisiens. Le sujet est brûlant d'actualité à l'heure où le dernier survivant parmi les assaillants des attentats du 13 novembre est jugé en Belgique pour une autre affaire.



Et le film intrigue aussi par la manière dont il est fait. Une oeuvre sans budget avec une équipe composée de bénévoles et d'amis. Un long-métrage amateur pour un rendu professionnel. "C'était une ambition personnelle de l'équipe que d'avoir un projet de qualité professionnelle", explique Paul Saïsset (son, réalisation, écriture) au site d'Europe 1.

Amener le cinéma dans la vie réelle Noémie Schmidt, comédienne Partager la citation





Le tout réaliser dans la rue, sans figurant, sans artifice, au plus près de la réalité. "On a pensé que ce qui serait incroyable, ça serait d'amener le cinéma dans la vie réelle, argumente encore Noémie Schmidt. Au lieu de reproduire la réalité, on a essayé de complètement l'intégrer".



Ce teaser a été réalisé en partie pour présenter le projet et trouver les derniers financements nécessaires à sa distribution. Sur la cagnotte, déjà plus de 44.500 euros récoltés. Selon Paul Saïsset, toujours interrogé par Europe 1, ils aimeraient atteindre les 50.000 euros. La vidéo continue de réunir des vues (1,8 million) et des mentions "J'aime" sur Facebook (53.000). Aucune date de sortie n'est pour le moment prévue. Mais les contributeurs seront invités à l'avant-première au Max Linder, promet l'équipe. Au moment où est écrit cet article, il reste 25 jours pour participer.