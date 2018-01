Golden Globes 2018 - Laura Dern, Meilleure actrice dans un second rôle dans Big Little Lies - CANAL+

publié le 08/01/2018 à 04:21

C'est une prise de parole qui est va totalement dans le sens de l'époque et du message de la série Big Little Lies. Laura Dern (Jurassic Park, Big Little Lies, Star Wars VIII) a profité de son discours de remerciement pour propager un message d'espoir, fort et politique.



"Merci pour ce rôle d'une mère terrible et effrayée. Effrayée parce que sa petite fille se fait harceler à l'école et qu'elle n'ose pas parler, a déclaré Laura Dern en recevant son Golden Globe du meilleur second rôle féminin pour une mini-série. Beaucoup d'entre nous sont dans une culture du silence. C’était l'omerta. C'était la norme".

"Ce soir, je vous encourage tous à soutenir les survivants et ceux et celles qui ont eu le courage de raconter leurs histoires. Mais pour promouvoir cette justice, protégeons-les et employons-les. Apprenons à nos enfants à dénoncer ces actes sans peur de représailles. C'est la nouvelle norme", a-t-elle conclu.