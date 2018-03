Une tribune appelle à la création de quotas pour plus d'égalité dans le cinéma

et Agnès Bonfillon

publié le 01/03/2018 à 23:30

À la veille des César, de nombreuses personnalités du cinéma français veulent que les choses changent vraiment pour les femmes. Vendredi 2 mars, lors de la cérémonie tous les participants sont invités à porter un ruban blanc et aujourd'hui, une tribune publiée appelle à la création de quotas pour garantir la parité.



"En règle générale, la France n'aime pas les quotas au prétexte qu'ils sont contraires au principe fondateur de l'égalité, mais quand l'égalité n'existe pas, le principe non plus", explique Yamina Benguigui, signataire de cette tribune.

"Nous savons que nous ne pouvons pas faire bouger les lignes et changer les choses tant qu'il n'y aura pas une brèche que l'on appelle les quotas (...) Comme l'a dit Einstein, il est plus facile de désagréger un atome qu'un préjugé", souligne la réalisatrice.