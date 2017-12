Pour Fanny Ardant, Maria Callas "aide à vivre celui qui l'écoute"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 15/12/2017 à 19:33

Maria by Callas est sorti mercredi 13 décembre en salles. Dans le film, réalisé par Tom Volf, Fanny Ardant lit des lettres que la cantatrice Maria Callas a écrit à ses proches, à des moments-clés de sa vie. "Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que pour la première fois, elle se raconte elle-même", confie Fanny Ardant, invitée de RTL vendredi 15 décembre.



"Elle écrit d'une façon très belle. Une lettre, c'est tellement le fond du cœur", poursuit la comédienne, qui avait déjà incarné Maria Callas au théâtre. Au fil des lettres, la voix de Fanny Ardant se brise parfois. La comédienne s'est déclarée profondément touchée par ces lectures. "On sent dans ses lettres qu'elle a le cœur brisé", déclare Fanny Ardant, choisie par Tom Volf "comme une évidence", selon les dires du réalisateur.

La voix de Maria Callas "aide à vivre celui qui l'écoute", analyse Fanny Ardant. "Elle a voulu être chanteuse, elle a été chanteuse sur les plus grandes scènes d'opéras. Elle a voulu aimer, elle a aimé. Et puis tout à coup elle est morte en pleine gloire".