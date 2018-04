L'affaire Harvey Weinstein va être adaptée au cinéma

publié le 26/04/2018 à 17:11

Quand Hollywood inspire Hollywood. L'enquête du New York Times qui a révélé la retentissante affaire Weinstein va être adaptée au cinéma, a annoncé mercredi 25 avril la société de production Anapurna Pictures. Et c'est l'acteur Brad Pitt, dont le refus de commenter les agissements du magnat du cinéma américain avait été vivement critiqué, qui produira le film, relate Le Parisien.



Le film, qui n'a pour l'instant ni scénariste ni metteur en scène, devrait s'inscrire dans la veine de grands classiques comme les Hommes du Président, un film revenant sur l'affaire du Watergate, et Spotlight, un long-métrage sur les révélations par le Boston Globe d'un vaste scandale sur fond de pédophilie dans l'Église catholique.

L'immense succès qu'on connu ces deux films a sans doute donné des idées à Annapurna Pictures et Plan B Entertainment, qui ont acheté les droits pour l'adaptation au cinéma du travail des journalistes Megan Twohey et Jodi Kantor. Les deux journalistes ont révélé ce terrible secret de polichinelle à Hollywood. Le film devrait narrer les coulisses de leur enquête.

Le "New York Times" récompensé par un Pulitzer

Grâce au travail de longue haleine des ces deux femmes, le New York Times a été récompensé du Prix Pulittzer, à l'instar du New Yorker, qui a également révélé l'affaire. Les deux journaux ont recueilli de nombreux témoignages de femmes se disant victimes d'agressions sexuelles voire de viols commis par Harvey Weinstein, producteur tout-puissant à Hollywood.



Des révélations qui ont déclenché le mouvement #Metoo aux États-Unis, et "#Balance ton porc" en France, permettant de libérer les paroles des femmes victimes d'agressions sexuelles.