Alicia Vikander a reçu l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour "The Danish Girl" Crédits : FREDERIC J.BROWN / AFP | Date :

publié le 29/04/2016 à 11:39

Son nom est encore peu connu du grand public mais cela est appelé à changer. Alicia Vikander a décroché un rôle de blockbuster très convoité, celui de Lara Croft. Le personnage est issu d'une série de jeux vidéo lancée en 1996 sur Playstation. L'actrice suédoise était notamment en compétition avec Daisy Ridley, la nouvelle star de Star Wars, mais elle a toujours été le premier choix de la production, rapporte Variety. Ce nouveau film en est encore au stade du développement : la production vient de recevoir un nouveau script.



Lara Croft a déjà été portée au cinéma. L'archéologue était incarnée par Angelina Jolie dans deux films datant de 2001 et 2003. Deux succès populaires mais pas critiques. Alicia Vikander réussira-t-elle a remonter le niveau ? L'actrice a les épaules pour, vu sa prestation dans Danish Girl, qui lui a valu l'Oscar du meilleur second rôle féminin.

D'ancienne ballerine à Lara Croft

La comédienne a débuté sa carrière artistique non pas dans un théâtre ou dans des pubs mais dans un ballet. Elle intègre le Ballet royal suédois avant de s'orienter vers le métier d'actrice (après des blessures). En 2012, elle fait partie du casting de A Royal Affair du Danois Nikolaj Arcel, et Anna Karenine de Joe Wright, deux films "costumés" et historiques. En 2013, elle joue Le Cinquième Pouvoir qui retrace l'épopée de WikiLeaks.

C'est en 2015 que l'actrice crève l'écran. Dans Ex Machina d'abord, un film de science-fiction minimaliste dans sa conception mais ambitieux dans son scénario, elle incarne Ava, un cyborg à l'intelligence sur-développée. Elle joue aussi dans le blockbuster de Guy Ritchie Code U.N.C.L.E. The Danish Girl va lui permettre de se forger une réputation mondiale puisqu'elle rafle l'Oscar de meilleure actrice pour un second rôle. Prochainement, la compagne de Michael Fassbender interprétera son épouse dans Une vie entre deux Océans et rejoindra Matt Damon dans Jason Bourne.