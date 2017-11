publié le 20/11/2017 à 15:14

La famille aux super-pouvoirs de Disney-Pixar prépare son grand retour. 14 ans après leur première aventure, Bob, Hélène et leurs enfants Violette, Flèche et Jack-Jack s'apprêtent à relever de nouveaux défis dans Indestructibles 2.



Le nouveau long-métrage de Brad Bird (déjà aux commandes du premier film) promet d'être drôle et décalé. La première bande-annonce est un condensé d'humour et de mignonnerie, avec en vedette Jack-Jack, le petit dernier de la famille, dont on a découvert les pouvoirs à la fin d'Indestructibles. Cette fois, le petit bébé arrive à marcher et babille à tout va.

Jack-Jack montre de nouveau ses super-pouvoirs comme des yeux lasers (coucou Superman) qui illuminent le symboles des Indestructibles. Il arrive ensuite dans les bras de son père Bob, fier de découvrir les spécialités de son fils. Il faudra patienter jusqu'au 4 juillet juillet prochain pour en savoir plus.