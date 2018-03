César 2018 : retrouvez la liste des nommés, catégorie par catégorie

publié le 02/03/2018 à 12:35

Quels films connaîtront le même triomphe que Divines et Juste la fin du monde l'année dernière ? C'est la question que tout le monde se pose à l'occasion de la 43ème nuit des César qui se déroule ce vendredi 2 mars à la salle Pleyel.



Parmi les films nommés cette année, on retrouve parmi les favoris Au revoir là-haut d'Albert Dupontel et 120 battements par minute, totalisant chacun 13 nominations. À la liste des récompenses s'ajoute une nouvelle distinction. Pour la première fois, les César vont attribuer une nouvelle récompense : le César du public. Ce prix sacrera un film parmi les plus vus de l'année puisque c'est le nombre d'entrées qui déterminera le vainqueur. Ce nouveau César sera attribué à Raid dingue, de Dany Boon qui a totalisé 4,57 millions d'entrées en 2017.

Cette année, l'actrice espagnole Penelope Cruz recevra un César d'honneur et l'actrice et chanteuse Vanessa Paradis présidera la soirée. Les César seront retransmis en direct et en clair sur Canal+ et sur RTL et RTL.fr. Avec pour maître de cérémonie Manu Payet, la soirée sera dédiée à Jeanne Moreau avec un hommage de la part de la présidente des César 2018.

Toutes les nominations :

Meilleure Actrice :

- Juliette Binoche (Un beau soleil intérieur)

- Jeanne Balibar (Barbara)

- Emmanuelle Devos (Numéro Une)

- Marina Foïs (L'atelier)

- Charlotte Gainsbourg (La promesse de l'aube)

- Karine Viard (Jalouse)

- Doria Tillier (Monsieur et Madame Adelman)



Meilleur Acteur :



- Swan Arlaud (Petit paysan)

- Daniel Auteuil (Le brio)

- Jean-Pierre Bacri (Le sens de la fête)

- Guillaume Canet (Rock'n roll)

- Albert Dupontel (Au revoir là-haut)

- Louis Garrel (Le redoutable)

- Reda Kateb (Django)



Meilleure Actrice dans un Second Rôle :



- Laure Calamy (Ava)

- Anaïs Demoustier (La Villa)

- Sara Giraudeau (Petit paysan)

- Adèle Haenel (120 Battements par minute)

- Mélanie Thierry (Au revoir là-haut)



Meilleur Acteur dans un Second Rôle :

- Niels Arestrup (Au revoir là-haut)

- Laurent Lafitte (Au revoir là-haut)

- Gilles Lellouche (Le Sens de la fête)

- Vincent Macaigne (Le Sens de la fête)

- Antoine Reinartz (120 battements par minute)



Meilleur Espoir Féminin :

- Iris Bry (Les Gardiennes)

- Laetitia Dosch (Jeunes femmes)

- Eye Haidara (Le Sens de la Fête)

- Camelia Jordana (Le Brio)

- Garance Marillier (Grave)



Meilleur Espoir Masculin :

- Benjamin Lavernhe (Le Sens de la Fête)

- Finnegan Oldfield (Marvin ou la belle éducation)

- Pablo Pauly (Patients)

- Nahuel Perez Biscayart (120 battements par minute)

- Arnaud Valois (120 battements par minute)



Meilleur Scénario Original :



- Robin Campillo (120 Battements par minute)

- Mathieu Amalric et Philippe Di Folco (Barbara)

- Julia Ducornau (Grave)

- Claude Le Pape et Hubert Charuel (Petit paysan)

- Éric Toledano et Olivier Nakache (Le Sens de la fête)



Meilleure Adaptation :



- Au revoir là-haut

- Les Gardiennes

- Patients

- La Promesse de l’aube

- Le Redoutable



Meilleure Musique Originale :



- Arnaud Rebotini (120 battements par minute)

- Christophe Julien (Au revoir là-haut)

- Jim Williams (Grave)

- Myd (Petit Paysan)

- Mathieu Chedid (Visages Villages)



Meilleur Son :



- Julien Sicart, Valérie de Loof, Jean-Pierre Laforce (120 Battements par minute)

- Jean Minondo, Gurwal Coïc-Gallas, Cyril Holtz, Damien Lazzerini (Au revoir là-haut)

- Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau, Stéphane Thiébault (Barbara)

- Mathieu Descamps, Séverin Favriau, Stéphane Thiébaut (Grave)

- Pascal Armant, Sélim Azzazi, Jean-Paul Hurier (Le Sens de la fête)



Meilleure Photo :



- Jeanne Lapoirie (120 battements par minute)

- Vincent Mathias (Au revoir là-haut)

- Christophe Beaucarne (Barbara)

- Caroline Champetier (Les Gardiennes)

- Guillaume Schiffman (Le Redoutable)



Meilleur Montage :



- Romain Campillo (120 Battements par minute)

- Christophe Pinel (Au revoir là-haut)

- François Gedigier (Barbara)

- Julie Lena, Lilian Corbeille et Grégoire Pontecaille (Petit paysan)

- Dorian Rigal Ansous (Le Sens de la fête)



Meilleurs Costumes :

- Isabelle Pannetier (120 battements par minutes)

- Mimi Lempicka (Au revoir là-haut)

- Pascaline Chavanne (Barbara)

- Anaïs Romand (Les Gardiennes)

- Catherine Bouchard (La Promesse de l'aube)



Meilleurs Décors :

- Emmanuelle Duplay (120 battements par minutes)

- Pierre Quefféléan (Au revoir là-haut)

- Laurent Baude (Barbara)

- Pierre Renson (La Promesse de l'aube)

- Christian Marti (Le Redoutable)



Meilleur Film de Court Métrage :



- Les Bigorneaux (Alice Vidal)

- Le Bleu blanc rouge de mes cheveux (Josza Anjembe)

- Debout Kinshasa ! (Sébastien Maitre)

- Marlon (Jessica Palud)

- Les Misérables (Ladj Ly)



Meilleur Film d'Animation :



- Le Grand méchant Renard et autres contes

- Sahara

- Zombillénium





Meilleur Court-Métrage d'Animation

- Le Jardin de minuit

- Pépé le Morse

- Le Futur sera chauve

- I Want Pluto To Be A Planet Again



Meilleur Film Documentaire :

- 12 jours (Raymond Depardon)

- À voix haute - La Force de la parole (Ladj Ly et Stéphane de Freitas)

- Carré 35 (Eric Caravaca)

- I Am Not Your Negro (Raoul Peck)

- Visages Villages (Agnès Varda et JR)



Meilleur Premier Film :



- Grave

- Jeune femme,

- Monsieur et Madame Adelman

- Patients

- Petit paysan



Meilleur Film Étranger :



- Le Caire confidentiel

- Dunkerque

- L’Echange des princesses

- Faute d’amour

- La la Land

- Noces,

- The Square



Meilleur Film :



- 120 battements par minute

- Au revoir là-haut

- Barbara

- Le brio

- Patients

- Petit paysan

- Le sens de la fête