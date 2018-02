publié le 12/02/2018 à 11:47

Après La loi du marché et Rodin, c'est encore un film et un rôle très dense, profond et sombre pour Vincent Lindon. "Je ne sais pas si j'en ai besoin ou envie (...) mais je pense qu'être acteur pour faire des rôles qui ne me passionnent pas plus, ça ne m'intéresse pas."



Dans L'apparition, Vincent Lindon interprète le rôle de Jacques, un grand reporter pour un quotidien régional rescapé d'un séjour au Moyen Orient où un de ses collègues a été tué. Alors que le personnage panse ses plaies morales et physiques, il reçoit un coup de fil étrange et une invitation du Vatican. On lui demande d'aller enquêter dans le sud-est de la France où Anna, une jeune fille affirme avoir vu la Vierge Marie et reçu d'elle un message. Cette apparition commence à inquiéter l'Église qui l'envoie sur place pour participer à une enquête canonique qui devra déterminer si Anna ment ou pas.

Un rôle qui parle de foi et de croyance

Pendant plus de deux heures, le film tient en haleine tout en parlant de sujets aussi profonds que le mystère, la foi, la vérité ou le mensonge. En essayant de démêler le faux du vrai, Jacques va aussi être confronté à ses croyances intimes, ses démons et faire face à de troublantes coïncidences.

Pour ce nouveau rôle, Vincent Lindon n'a pas voulu prendre d'avance sur son personnage. "J'aime incarner et pas jouer, j'aime me poser les mêmes questions au moment de jouer que mon personnage".



Dans un film où la foi, la religion et le mystique sont omniprésents, l'acteur césarisé ne semble pas concerné par ces sujets. "Je ne connais pas mes secrets, je ne sais pas si je suis croyant. Je pense que je crois dans des coïncidences mais je ne pratique aucune des religions".