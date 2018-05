Stéphane Boudsocq et Michaël Lefebvre

Petit détour quotidien par la Croisette en ce 71e Festival de Cannes. Au programme de ce vendredi 11 mai, un événement : la sélection en compétition officielle du Livre d'image, le dernier film de Jean-Luc Godard.



Alors que le deuxième film français fait son entrée dans la course à la Palme d'Or, le réalisateur de Pierrot le fou et À bout de souffle ne sera malheureusement pas présent. Mais une ultime surprise n'est pas à exclure. La dernière fois qu'il a été sélectionné (en 2014), Jean-Luc Godard s'était vu demander pourquoi il ne venait pas monter les marches. Le réalisateur avait répondu "Parce que je l'ai déjà fait". À presque 88 ans, le cinéaste franco-suisse ne sort plus guère de son refuge de Rolle, sur les rives du Lac Léman.

Dans son nouveau film, dont la mystérieuse bande-annonce a été dévoilée il y a quelques semaines, des voix, de la musique et des mots apparaissent sur l'écran comme "tableaux", "texte" ou "cinéma". Le Livre d'image se veut "une réflexion sur le monde Arabe en 2017 à travers le documentaire et la fiction".

Thierry Frémaux, le délégué général du festival, n'a pas hésité longtemps à retenir le nouvel opus du cinéaste. Il explique d'ailleurs ce que lui inspire la présence de Jean-Luc Godard en compétition. "C'est le plaisir que j'ai de montrer son film et de le voir intact comme créateur".

