publié le 27/03/2017 à 08:00

The Gifted, la prochaine série dédiée aux X-Men est bien préparation. Deux mois après l'annonce de ce projet, porté par 20th Century Fox TV et Marvel TV, Lauren Shuler Donner, la productrice de la franchise, a publié la première photo du tournage. On découvre Bryan Singer, le réalisateur de la saga X-Men au cinéma, derrière la caméra en compagnie de l'actrice Amy Acker. C'est lui qui se charge de l'épisode pilote de la série. Il est aussi accompagné par Matt Nix (Burn Notice) qui deviendra le showrunner de la série si la Fox valide le projet.



The Gifted a ce qu'il faut pour séduire les fans de X-Men, mais aussi les néophytes. On découvrira l'histoire de deux parents, dont la mère est incarnée par Amy Acker, qui découvrent que leurs enfants sont des mutants. Or, ces derniers sont traqués par le gouvernement et les Sentinelles, ces robots humanoïdes découverts dans X-Men : Days of Future Past. La famille n'aura pas d'autre choix que de rejoindre un réseau clandestin de mutants, dirigé par Sam (Blair Redford) alias Épervier.



"The Gifted" night shooting. Bryan Singer directing, Amy Acker acting. pic.twitter.com/1rKUmmWccw — Lauren Shuler Donner (@ShuDonner) 23 mars 2017

Parmi les autres mutants de l'aventure, on devrait découvrir Blink (Jamie Chung) qui peut se téléporter, mais aussi Polaris, la fille de Magneto (Emma Dumont), comme le rapporte le site Comic Book Movie. Mais, pour les découvrir dans The Gifted, il faudra attendre que la Fox soit emballée par le pilote de Bryan Singer pour que la suite des épisodes soit réalisée. Dans tous les cas, The Gifted n'aura pas de liens avec Legion, l'autre série dérivée de l'univers des mutants et dédiée à David Haller, le fils du Professeur X. Mais, il y aura "des clins d’œils aux films, comme l'a révélé Matt Nix.