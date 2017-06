publié le 09/06/2017 à 17:34

Le prochain X-Men : Dark Phoenix est très attendu par les fans. Après le succès mitigé de X-Men : Apocalypse, où l'on découvre la jeune Jean Grey, incarnée par Sophie Turner de Game of Thrones, la suite des aventures de la mutante se déroulera dans Dark Phoenix.



On assistera à sa transformation en Dark Phoenix, la version sombre et destructrice de sa personnalité. Et selon Josh Horowitz, journaliste américain de MTV, Michael Fassbender alias Magnéto serait dans l'aventure, tout comme Jennifer Lawrence (Mystique) et probablement James McAvoy (le Professeur X), comme l'a annoncé le producteur Hutch Parker (X-Men : Apocalypse).

"Je ne veux rien confirmer officiellement mais oui, l’histoire sur laquelle nous travaillons actuellement comporte ce groupe [Mystique, Magnéto, le Professeur X] ainsi que les personnages plus jeunes introduits la dernière fois", a-t-il confié au site américain CBR. Dans X-Men : Apocalypse, le trio Mystique-Professeur X-Magneto est en effet dans l'aventure avec les jeunes mutants Jean Grey, Cyclope, Tornade, entre autres. Ils devraient donc tous se retrouver en 2018 pour Dark Phoenix.



On en a déjà eu un aperçu du Dark Phoenix dans la scène finale de X-Men : L'Affrontement Final (2006) où Jean Grey est incarnée par Famke Janssen. Elle détruit alors tout sur son passage, mue par une soif de mort seulement stoppée grâce à Wolverine (Hugh Jackman).



Dans X-Men : Apocalypse, la jeune Jean Grey montre l'étendu du pouvoir du Phénix en terrassant Apocalypse, mais elle parvient à redevenir (normale). Reste à savoir comment Magnéto, Mystique et le Professeur X, si leur présence est confirmée, réagiront face au Phénix Noir dans ce prochain film.