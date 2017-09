publié le 19/09/2017 à 12:55

Après Angelina Jolie, c'est au tour d'Alicia Vikander d'incarner Lara Croft. L'archéologue la plus célèbre des jeux vidéo revient au cinéma le 14 mars prochain dans une aventure qui promet d'en mettre plein la vue.



Et pour attiser l'impatience des fans, un court teaser a été dévoilé avant la première bande-annonce, le 19 septembre. Lara Croft saute, esquive les pièges et tombe dans un torrent avec les mains ligotées... Des premières images qui nous laissent bien voir une héroïne comme on les aime : intrépide et guerrière.

Alicia Vikander sera donc la nouvelle Lara Croft, 14 ans après Lara Croft : Le Berceau de la vie . Pour le moment, le fil rouge de l'intrigue est similaire aux jeux vidéo et aux films avec Angelina Jolie : Lara décide de partir sur les traces de son père disparu, un archéologue réputé, mais excentrique dans ses recherches. Dans la version 2018 de Tomb Raider, la jeune femme de 21 ans se rendra d'abord au Japon, dernier lieu où son père a été vu.





Her legend begins. #TombRaider, in theaters March 2018. pic.twitter.com/PL9N6HPuM9 — Tomb Raider (@TombRaiderMovie) 18 septembre 2017