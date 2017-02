The Walking Dead Season 7 Episode 11 -Hostiles and Calamities- Promo (HD) The Walking Dead 7x11

publié le 21/02/2017 à 17:41

Negan est de retour ! Après les épisodes 8 et 9 de cette deuxième partie de la saison 7 de The Walking Dead, le leader psychopathe des Sauveurs sera de nouveau au cœur de l'intrigue dans l'épisode 11. Intitulé Hostilities and Calamities (hostilités et calamités), il devrait se dérouler en partie au Sanctuaire, le camp du groupe de Negan, comme le dévoile le trailer de l'épisode. Dwight, l'un des bras droits de Negan, se rend compte que Daryl s'est échappé. Souvenez-vous, c'est dans l'épisode 8 qu'il parvient à fausser compagnie aux Sauveurs, grâce à l'aide d'un personnage encore inconnu.



La situation est donc très tendue. Negan est en chemin pour le Sanctuaire et va donc découvrir que Daryl s'est échappé. Dwight, qui était chargé de le surveiller, va sûrement passer un sale quart d'heure. Negan le suspecte d'ailleurs d'avoir aidé Daryl à s'enfuir...

La fin du teaser nous donne des nouvelles d'Eugene, membre de la communauté d'Alexandria et capturé par Negan dans l'épisode 8. Eugene étant la seule personne de Walking Dead à savoir fabriquer des balles. Il est donc un otage en or pour les Sauveurs, qui doivent commencer à manquer de munitions. Reste à savoir si Eugene cédera aux tortures de Negan pour l'aider dans sa course à l'armement.