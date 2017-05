publié le 03/05/2017 à 18:29

Le défi pour le réalisateur de The Dark Tower (La Tour sombre), Nikolaj Arcel, va être de ne pas décevoir Stephen King et ses millions de lecteurs à travers le monde. En s'attaquant à la seule et longue saga de fantasy de l'auteur à succès - huit romans tout de même - Arcel (L'Île aux sorcier, Royal Affair) s'expose à un challenge de taille : rendre justice à la richesse de l'univers des livres et livrer un film compréhensible et spectaculaire le 16 août 2017 au cinéma. En développement depuis plus de 10 ans, J.J. Abrams (Star Wars: Le Réveil de la Force, Lost, Fringe) et Ron Howard (Apollo 13, Un Homme d'exception, Da Vinci Code) se sont cassés les dents sur ce projet titanesque.





Si l'on en croit le plus critique de ces spectateurs, Stephen King "himself", absolument enthousiaste au visionnage de cette première bande-annonce complète, l’adaptation semble réussie. Sur Twitter, l'écrivain a simplement partagé le trailer avec ce commentaire : "It's awesome" ("Il est génial"). Il faut dire qu'elle pose l'univers fantastique et post-apocalyptique et ses personnages avec efficacité. Idris Elba (Thor, Prometheus) incarne le dernier Pistolero, héros solitaire luttant contre le mystérieux Homme en noir, un sorcier destructeur de mondes, porté par Matthew McConaughey.

Au centre de ce duel plein d'action, orné d'effets spéciaux et de répliques bien senties, un enfant - comme souvent chez King - accompagne les spectateurs dans cette guerre. Jake Chambers (Tom Taylor) a 11 ans et c'est à travers ses yeux que l'on se mettra en quête de la fameuse "Tour sombre".