Quoi de mieux qu'une rencontre avec Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo et Caleb McLaughlin pour terminer le Comic Con Paris ? Installés confortablement sur le canapé de la famille Byers au stand Netflix, les trois jeunes acteurs ont accordé leur temps aux médias, devant une marée humaine et de smartphones. Ils n'ont pas 15 ans, mais ils sont déjà des stars mondiales depuis la première saison de Stranger Things. Mais, loin de jouer les divas, les garçons restent naturels : Gaten se mouche bruyamment devant les rires communicatifs de ses camarades.



Bon, il faut bien reprendre son sérieux quelques instants. Car on a peu de temps pour savoir ce qu'ils ressentent pour leur première au Comic Con à Paris. "Les fans parisiens sont les plus gentils qu'on a rencontrés", confie Gaten Matarazzo (Dustin) à RTL Super. Même son de cloche pour Caleb McLaughlin (Lucas) qui les remercient de ne pas les avoir encore maudits. Quant à Finn Wolfhard (Mike), il ne résiste pas à nous raconter son premier souvenir de Paris : une dispute entre deux conducteurs.

Passé ce petit moment bon enfant, il est temps d'aborder le vif du sujet : la saison 2 de Stranger Things (disponible depuis le 27 octobre sur Netflix). Les trois garçons sont ravis de l'évolution de leurs personnages qui ont enfin retrouvé leur copain Will, même s'il n'est plus comme avant.