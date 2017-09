publié le 20/09/2017 à 08:00

Ils nous ont souvent valu nos pires cauchemars. Pennywise le clown, Jason le meurtrier masqué, Chucky la poupée tueuse... Autant de personnages devenus, au fil du temps, des figures emblématiques du cinéma d'horreur. À l'occasion de la sortie en salles de Ça, réadaptation du roman éponyme de Stephen King, redécouvrez ces créatures terrifiantes.



Dans la grande famille des personnages horrifiques, la lignée des tueurs masqués tient le haut du pavé. Leur représentant le plus célèbre est sans doute "Ghostface", le tueur des Scream qui arbore un masque inspiré du "Cri", le tableau d'Edvard Munch. Le peu avenant Jason Voorhees, tueur en série des Vendredi 13, ne quitte presque jamais son masque de hockey. "Leatherhead", tueur de Massacre à la tronçonneuse, dispose de son côté d'une panoplie de masques confectionnés avec... la peau de ses victimes.

Tueurs masqués et monstres sadiques

Bien qu'effrayants par la brutalité de leurs actes, ces personnages masqués brillent rarement par la profondeur de leurs émotions et de leur intelligence. Sans émotion ni identité, leur rôle au sein du film se résume à un objectif : trucider à la chaîne.



Plus manipulateur, Freddy Krueger, le tueur des films éponymes, est rarement à court de combines sadiques pour abréger la vie de ses victimes. Tout comme Jigsaw, l'effrayant initiateur des exécutions de Saw, ou encore Pennywise, le clown tueur d'enfants de Ça.

Des enfants traumatisants

L'enfance, âge versatile où l'innocence côtoie souvent la cruauté, est en effet une source d'inspiration inépuisable pour le cinéma d'horreur. La fillette de L'Exorciste, peu à peu possédée par le Malin, effraie d'autant plus qu'elle se transforme sous les yeux du spectateur. La série des Chucky raconte l'histoire d'une petite poupée qui s'anime... et tue. Et si l'orpheline d'Esther semble sage comme une image, que le spectateur ne s'y trompe pas : il y a bien quelque chose qui cloche chez elle...