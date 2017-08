publié le 01/08/2017 à 18:28

Amoureux de la filmographie de David Fincher et de ses glaçants et fascinants Seven ou Zodiac ? Mindhunter est faite pour vous ! La série de Netflix produite et en partie réalisée par le célèbre réalisateur entreprend d'adapter le livre Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit ( édité en France sous le titre Agent spécial du FBI : enquête sur les serial killers), de John Douglas et Mark Olshaker.



John Douglas ancien agent du FBI est un ponte dans l'analyse de la psyché des criminels et l'un des premiers profiler de l'Histoire. La série entreprend de raconter son parcours à la rencontre de dizaines de tueurs et autres psychopathes. Interviews surréalistes, crises de nerf, analyses psychologiques révolutionnaires pour l'Amérique des années 70... Mindhunter promet un voyage sombre et perturbant haletant.



Un casting 5 étoiles est annoncé : Jonathan Groff (vu dans Glee, Looking) tiendra le premier rôle aux côtés de Holt McCallanay (Sully) ou encore Anna Torv (Fringe). David Fincher sera épaulé à la production par Joshua Donen qui a travaillé avec Fincher sur l'adaptation de Gone Girl ou encore Charlize Theron, actrice qui a aussi produit la série Girlboss pour Netflix.