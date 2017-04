publié le 19/04/2017 à 14:31



La naissance des super-héros inspire les séries. Après Gotham, qui se concentre sur la jeunesse de Bruce Wayne (futur Batman) et aux origines des adversaires du Chevalier Noir, Krypton s'intéresse à la famille de Superman. La série éponyme s'est dévoilée mardi 18 avril dans une première bande-annonce encore assez mystérieuse. Commandée par SyFy, la chaîne spécialisée dans les productions fantastiques, Krypton est écrite et produite par David S. Goyer, le scénariste de The Dark Knight et Man of Steel.



L'intrigue prendra place deux générations avant la naissance de Kal-El et suivra son grand-père, Seyg-El. Elle se penchera principalement sur la famille de Superman et sur les rivalités qui ont pu exister entre son clan et la famille Zod. Si on ne connaît pas encore la date de diffusion officielle de cette nouvelle série prometteuse, tout porte à croire qu'elle devrait arriver sur les écrans français d'ici la fin de l'année 2017.