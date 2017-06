VIDÉO - James Franco et Maggie Gyllenhaal, héros d'une série sur le porno

publié le 08/06/2017 à 16:02

New York, 1970, l'industrie de la pornographie connaît une croissance sans précédent. Tel est le point de départ de la série américaine The Deuce, produite par HBO qui en a dévoilé le teaser.



Réalisée par David Simon (The Wire) et George Pelecanos, The Deuce nous plonge dans une ambiance seventies où l'on assiste à la montée en puissance des frères Martino, des patrons de bars crapuleux qui sont de mèche avec la mafia new-yorkaise pour fournir les cinéma de la ville en porno. Les deux frères sont joués tous les deux par le seul et unique James Franco.

Le teaser dévoilé par HBO nous plonge directement dans l'atmosphère des années 70 aux États-Unis. Entre le morceau choisi en toile de fond, Move On Up de Curtis Mayfield , sorti en 1970, les décors et les costumes, les seventies sont bien au rendez-vous dans cette série qui s'annonce incontournable. The Deuce est servie par un casting de prestige, entre James Franco, qui commence à devenir un sérieux habitué des rôles de personnages évoluant dans le monde du porno (King Cobra (2016) notamment), et Maggie Gyllenhaal, qui joue le rôle d'une travailleuse du sexe à Time Square, à la découverte du monde de l'industrie pornographique. Un teaser alléchant avant la diffusion de l'épisode pilote sur HBO le 10 septembre.