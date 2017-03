publié le 23/03/2017 à 15:33

Une semaine avant sa sortie dans les salles (le 29 mars), Ghost in the Shell se dévoile de façon inédite. Encore mieux qu'une bande-annonce : les cinq premières minutes du long-métrage avec Scarlett Johansson ! Une déluge d'images. Ce qu'il faut pour attirer l'attention du spectateur et augmenter son impatience pour découvrir en intégralité l'histoire du Major (Scarlett Johansson), personnage tiré du célèbre manga éponyme de Masamune Shirow. On retrouve alors l'héroïne sur le toit d'un immeuble dans une ville complètement futuriste.



Dès les premiers instants, on note que les effets spéciaux sont saisissants. Surtout le moment où le Major se lance dans le vide pour intégrer l'hôtel, mais aussi quand elle traverse une vitre qui vole en éclats. Tout ceci est possible car elle est un cyborg, mi-robot, mi-humaine. Son corps (le shell), n'est pas organique, d'où sa capacité à se fondre dans le décor et atterrir dans la salle de l'hôtel où des geishas robotiques attaquent des hommes.

Un début très convaincant

Plus encore, les cinq premières minutes du film de Rupert Sanders nous plongent dans l'ambiance de Ghost in the Shell. Les fans du manga ne seront pas perdus et retrouveront avec plaisir cet univers, quant à aux autres, ils arriveront à entrer facilement dans ce monde inédit où les hommes peuvent améliorer leurs corps avec la cybernétique. Tout est expliqué, et on est rapidement pris dans le feu de l'action. Reste à savoir ce qui va se passer ensuite, et pourquoi la société Hanka Robotics est-elle liée à cette attaque ?