VIDÉO - "50 nuances plus claires" : un teaser affriolant et angoissant

publié le 11/09/2017 à 10:12

Dakota Johnson et Jamie Dornan sont de retour dans la peau de la pas-si-timide Anastasia Steele et du pas-si-robuste (mais toujours très riche) Christian Grey.



Après 50 nuances de Grey et 50 nuances plus sombres voici venir la conclusion de ces aventures romantico-érotiques qui ont séduit des millions de lecteurs et de spectateurs à travers le monde. 50 nuances plus claires commence sur le mariage entre les protagonistes. Après une relation en dents de scie, notre couple se décide enfin à unir leurs vies - et leurs patrimoines - pour le meilleur et pour le pire.

Ce teaser montre cependant que la lune de miel (forcément SM) de monsieur et madame Grey va rapidement prendre fin. Fini le jet privé, les muscles au bord de l'eau façon Daniel Craig dans Casino Royale, et le sexe à gogo... Christian et Anastasia vont devoir affronter de vieux démons prêts à tout pour briser leur bonheur.



50 nuances plus claires est attendu aux États-Unis pour la Saint-Valentin, le 14 février, 2018. Il sortira un peu plus tôt en France : le 7 février.