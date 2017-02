publié le 07/02/2017 à 11:27

Une Lara Croft plus vraie que nature. La nouvelle adaptation du jeu vidéo Tomb Raider au cinéma se dévoile petit à petit. C'est l'actrice Alicia Vikander, vue dans Ex Machina et The Danish Girl (elle a remporté l'Oscar de la Meilleure actrice grâce à ce film), qui reprend le rôle de Lara Croft. La comédienne suédoise a la lourde tâche de reprendre le flambeau laissé par Angelina Jolie.



Si l'on se fie aux premières images du tournage, l'actrice est plutôt convaincante en intrépide archéologue. Le film, qui sera un reboot du jeu vidéo de 2013, est attendu dans les salles obscures le 16 mars prochain. Alicia Vikander s'était confiée sur son rôle de Lara Croft l'été dernier, en expliquant que Tomb Raider serait "l'histoire de ses origines", explique la jeune suédoise. Et d'ajouter "on apprendra à découvrir Lara sous un aspect émotionnel, de manière détaillée".

Les aventures de l'archéologue, apparue pour la première fois sur les consoles et ordinateurs en 1996, étaient portées par Angelina Jolie dans deux adaptations au cinéma, en 2001 et 2003. Cette nouvelle version prévue pour 2018 devrait rafraîchir la franchise Tomb Raider, notamment grâce à sa nouvelle héroïne, Alicia Vikander.

¿¿ Alicia Vikander on set of Tomb Raider!!! pic.twitter.com/SV2NVXNdwX — AliciaVikander Daily (@AliciaVikanderD) 6 février 2017