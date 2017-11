publié le 07/11/2017 à 14:22

La saison 2 de Stranger Things continue de dévoiler ses secrets. Une semaine après son arrivée sur Netflix, les frères Duffer, producteurs et créateurs du show, ont fait une étonnante révélation. Dans un entretien pour le média américain Vulture, ils ont confié que la relation entre Dustin et Steve était "un heureux accident". Attention, la suite du texte contient de nombreux spoilers sur la saison 2.



"C'est l'une de mes surprises préférées [de la saison 2] parce qu'elle n'a jamais été planifiée (...) Quand on a proposé Stranger Things à Netflix, leur amitié n'en faisait pas partie. C'est juste quelque chose qu'on a découvert en chemin", explique Matt Duffer. "Steve vient de perdre Nancy et le premier béguin de Dustin ne se passe pas très bien. Ils forment un duo étrange, mais ils sont liés par ces deux événements. Nous avons pensé qu'ils pourraient s'entraider pour surmonter leur chagrin", poursuit-il.

Sans cette intrigue, les spectateurs n'auraient alors jamais découvert l'une des plus belles amitiés de cette saison 2 de Stranger Things. Le mec le plus cool du lycée (Steve) qui devient le meilleur ami d'un enfants les plus "ringards" de son école primaire.

Dustin et Steve forment un duo attachant dans "Stranger Things" Crédit : Giphy