publié le 02/08/2017 à 12:29

Des ajustements à l'intrigue de Star Wars 9 sont nécessaires. D'après les informations de The Hollywood Reporter, le scénario du dernier volet de la saga va entrer en réécriture. Des sources proches de la production ont affirmé que le script, écrit par le réalisateur Colin Trevorrow et le scénariste Derek Connolly, avait désormais besoin d'un regard neuf.





Ils ont donc fait appel à Jack Thorne, un scénariste britannique qui a récemment écrit Wonder, le prochain film de Julia Roberts. S'il n'est pas un spécialiste des super-productions comme Star Wars, Jack Thorne a créé plusieurs séries télévisées britanniques, des drames et quelques thrillers.

On ne sait pas quel pourcentage du scénario a besoin d'être réécrit, mais Jack Thorne dispose de seulement quelques mois pour ce travail. Le tournage de Star Wars 9 doit débuter en janvier 2018, avec une sortie prévue pour le 24 mai 2019.