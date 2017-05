publié le 24/05/2017 à 13:00

Après des années d'attente, le capitaine Jack Sparrow repart à l'abordage des grands écrans. Contrairement au quatrième volet de la saga, Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar apporte une véritable conclusion aux premiers épisodes sortis dans les années 2000. Le blockbuster réalisé par Joachim Rønning accueille à son bord des visages familiers, et met sur le pont un tout nouveau duo de personnages, Henri et Caryna.



Dans La Vengeance de Salazar, Jack Sparrow et son équipage partent en quête du Trident de Poséidon. Cet artefact magique donne tous les pouvoirs sur l'océan. C'est surtout le seul moyen d'échapper aux fantômes du Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éradiquer les pirates de l'océan. On retrouve ainsi Johnny Depp dans le costume du pirate le plus loufoque (mais aussi le plus saoul) du cinéma, accompagné du grand Javier Bardem qui prête ses traits au redoutable Salazar.



Pas de surprise : ce cinquième épisode est un pop-corn movie efficace, avec de nombreuses scènes d'actions et quelques lourdeurs. Mais Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar essaie au moins de se réapproprier les codes qui ont fait le charme et le succès des premiers épisodes, créant des moments mémorables pour le film mais aussi pour la saga. Attention, spoilers.

> PIRATES DES CARAÏBES 5 - Bande Annonce OFFICIELLE (2017)

1. L'introduction de l'équipage de Salazar

C'est la première scène du film, mais aussi la plus impressionnante sur le plan visuel. Alors qu'un navire de la marine anglaise pénètre dans le Triangle des Bermudes, l'équipage est décimé par de mystérieux fantômes. Pendant ce temps, Henri Turner est prisonnier dans la cale du navire pour trahison.

Alors qu'il tente de s'enfuir, le capitaine Salazar, pourrissant et boiteux, le libère au milieu des cadavres et du navire en flamme. Il lui demande alors de transmettre un message : prévenir Jack Sparrow qu'il est à sa poursuite. Cette séquence est à la fois époustouflante du point de vue des effets spéciaux et introduit avec brio le méchant du film.

2. Les origines de Jack Sparrow

Si beaucoup de mystères entourent le personnage incarné par Johnny Depp, on sait désormais comment il est devenu capitaine et d'où vient son nom grâce à une séquence flash-back. Pour l'occasion, l'acteur a été rajeuni, rappelant ses débuts au cinéma.





Avant de devenir capitaine, Jack était un simple moussaillon sur un navire de pirates. Mais son équipage se fait attaquer par le redoutable Salazar, encore vivant, qui s'est donné pour mission de mettre fin au règne des pirates. Alors que le corsaire espagnol décime le navire, le jeune Jack décide de prendre les choses en main. Il prend le contrôle du bateau et attire la flotte ennemie dans le Triangle des Bermudes. Grâce à ce piège, l'équipage de Salazar est décimé et condamné à rester coincé dans le Triangle pour l'éternité.

Les origines de Jack Sparrow sont dévoilées dans "Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar" Crédit : LILO/SIPA

Pour remercier Jack de l'avoir sauvé, les pirates de son navire lui font de nombreuses offrandes, dont son fameux tricorne de capitaine. Mais alors pourquoi est-il appelé "Jack Sparrow" ? Durant toute la séquence, Salazar le compare à un moineau, qui s'agite sur le mât du navire. En anglais, "sparrow" signifie justement "moineau". Un nom qui n'est certes pas impressionnant mais qui rappelle ses exploits face au redoutable corsaire.

3. La mort d'un personnage clé

La saga n'a pas épargné tous les personnages. L'un des personnages présents dans tous les films finit par tirer sa révérence : le capitaine Barbossa. Lui aussi a droit à un retour sur ses origines dans ce dernier opus. On finit par apprendre que le pirate a en réalité une fille, qu'il a abandonnée dans un orphelinat. Alors qu'ils recherchent le Trident, il apprend que son enfant n'est autre que Carina Smyth, la nouvelle héroïne badass de Pirates des Caraïbes 5.



Alors que le personnage cache cette filiation, la jeune femme se retrouve en danger, prisonnière des mers alors que Salazar est à sa poursuite. Pour la sauver, le pirate doit se sacrifier. Le capitaine Barbossa a donc droit à sa rédemption avant de sombrer au milieu de l'océan.

4. Le retour d'Orlando Bloom et de Keira Knightley

Les fans seront ravis. Orlando Bloom et Keira Knightley reviennent sous les traits de Will Turner et d'Elizabeth Swann le temps de quelques séquences mémorables du film. Dans la première scène, on peut voir Will Turner, prisonnier du Hollandais Volant, suppliant son fils de renoncer à le sauver, avant de lui faire des adieux déchirants.



C'est sans compter sur la détermination du jeune Henri Turner, qualité héritée de ses parents. Il réussira finalement à lever la malédiction qui pèse sur sa famille, libérant son père. Lors de la dernière scène du film, Will retrouve son fils, mais également son épouse qui apparaît le temps de quelques secondes pour se jeter dans ses bras. L'intrigue entamée dans Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde s'achève enfin, dix ans après.