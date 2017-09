"Outlander" : les 9 raisons de succomber à cette série historico-fantastique

publié le 17/09/2017 à 09:10

Un succès sur les écrans et un triomphe en librairies. Outlander ou Le Chardon et le Tartan dans sa version littéraire, est une création de la romancière américaine Diana Gabaldon.



Elle fait la joie ses lecteurs depuis le début des années 90 avec une saga qui conte l'histoire d'une infirmière anglaise projetée dans l'Écosse du XVIIIème siècle. Intrigue, sorcellerie, médecine, amours... La grande Histoire rejoint les petites dans une aventure dense où un incroyable rebondissement attend le lecteur à chaque chapitre.

Fort de ce succès Starz s'est emparé de l'histoire pour la porter à la télévision. Caitriona Balfe, Sam Heughan et Tobias Menzies se donnent la réplique en costumes d'époques pour une série à la croisée des chemins entre Downton Abbey et Game of Thrones.



En France la série est diffusée par Netflix depuis 2016 et une troisième saison vient tout juste de commencer. Si vous cherchiez quelle série regarder alors que l'automne approche, Outlander pourrait bien vous séduire.

1. Un triangle amoureux

Tout le sel d'Outlander réside dans le dilemme intérieur qui ronge l'héroïne Claire. Perdue entre deux époques elle est tiraillée entre son mari Frank Randall en 1945 et Jamie Fraser, un jeune guerrier des Highlands en 1743. Le triangle est d'autant plus complexe que Claire ne peut pas voyager à l'envie entre les deux époques. Elle ressent le désir de rentrer chez elle auprès de son mari, puis de ne pas abandonner Jamie, son nouvel amour, puis elle culpabilise à chacun de ses choix.



Le fait qu'un homme, Jack Randall, ancêtre de Frank et ayant exactement le même visage que lui, tourmente Claire et Jamie au XVIIIe siècle n'aide pas clarifier ses sentiments. Cruel, profond, jouissif.

2. Une once de magie

Tout commence par la visite de Claire et de Frank auprès d'un cercle de pierres levées. Ils observent, curieux et moqueurs, des femmes dansant au cœur de la nuit autour de ces menhirs. En touchant l'une de ses pierres après le rituel, Claire est catapultée deux siècles dans le passé.



Cette femme de science se met à douter de tout et la série entretient le mystère autour des raisons de ce voyage temporel. La magie n'intervient que par minuscules touches, le reste du scénario essaye d'être fidèle à l'histoire.

3. Claire, héroïne brillante

Claire Randall est une infirmière de guerre, indépendante et moderne. Elle a fait sa place dans une société très machiste et sait, par ses savoirs médicaux, se rendre indispensable dans l'Angleterre du XXème siècle.



Grâce à ses connaissances, il est évident qu'elle devient une sorte de génie absolu au XVIIIème siècle. Sa capacité à sauver des femmes et des hommes de certaines afflictions entretient la légende autour d'elle. Elle fascine et terrifie. Femme miraculeuse ou sorcière, la frontière est fine pour les esprits étriqué de 1742.



Claire est aussi particulièrement courageuse et n'hésite pas à parler haut et fort dans un monde qui ne considère les femmes que comme des pondeuses décérébrées. Ce contraste et cette personnalité en font l'une des héroïnes les plus engageantes de la fiction actuelle.

4. Jamie, délicieusement écossais

Soyons clair, Jamie est le fantasme de cette série. Jeune, fougueux, inexpérimenté dans les choses de l'amour, brave, entêté et portant le tartan écossais comme nul autre. Il séduit par son charme et sa timidité Claire.



Mais Jamie n'est ni un jeune premier, ni un héros parfait. Il commet des erreurs de jugement, possède un lourd passé et des cicatrices physique et mentales encore brûlantes. La relation égalitaire qu'il tisse avec Claire malgré l'époque fait de lui un précurseur. Il a aussi de sublimes cheveux roux, des muscles saillants et un kilt. Que réclame le peuple !

5. Frank/Jack, entre pitié et vice

Il est l'autre personnage. Indispensable et clivant. Cruel et malheureux. Frank et Jack sont les deux facette d'une même pièce. Interprété par le brillant Tobias Menzies, Frank est le mari abandonné par Claire malgré elle dans le présent et Jack, son propre ancêtre, le bourreau dans le passé.



Quand nous disons "bourreau", ce n'est pas parce que telle est sa profession. C'est simplement que sa perversion et cruauté ne connaissent aucune limite. Il est un puissant officier anglais ayant pour habitude de faire ce qu'il lui plaît. Implacable, il violente, mutile, torture, viole hommes, femmes et enfants sans distinction. Le mal incarné que Claire et Jamie croise sans cesse sur leur chemin.



Mais il y a aussi Frank, profondément amoureux de Claire, dévasté par sa disparition et les souvenirs de la Grande Guerre. Le téléspectateurs, comme Claire, ne peuvent avoir que pitié pour cet homme brisé. La superposition de ces deux personnalités séparées de deux siècles font de Jack et Frank le personnage pivot d'Outlander.



6. L'érotisme au service de l'histoire

Outlander étant une fresque romantique, la séduction, la nudité et les scènes torrides y ont une grande place. Érotiques sans jamais être vulgaires, elles pimentent agréablement la série sans devenir une figure imposée trop lourde. Le sexe est traité de différente façon : un but, une preuve d'amour, une transaction politique, une menace, une violence...



Le voyage dans le temps permet d'évoquer les différences de mœurs, les avancées sur la question (et celles qui restent encore à faire) et les questions médicales et sociales liées à la question des grossesses ou des maladies vénériennes.

7. L'Écosse

Claire et Jamie dans les paysages écossais

C'est le cadre de rêve d'Outlander. Les grands espaces verts, les lochs, les forêts, les pierres levées, les légendes et un accent parfaitement charmant (qui vaut à lui seul de regarder la série en version originale).



Pour peu que vous ne soyez pas allergique à la chlorophylle ou au crachin qui tombe sans discontinuer, vous profiterez de ce bol d'air frais à travers votre écran de télévision. Et qui sait, peut-être Outlander vous donnera envie de découvrir les châteaux d'Écosse lors d'un prochain voyage. Les séries ont tendance à considérablement aider le tourisme dans certaines régions.



8. Des costumes sublimes

Pour jouer les contrastes entre les époques, Outlander ne peut jouer que sur les décors et les costumes. La langue doit rester compréhensible pour les téléspectateurs et ce sont donc les vêtements qui ont le premier rôle en la matière.



Toujours inventifs, extrêmement variés avec un grand sens du détails, les costumes portent l'aspect historique de la série. Et si vous pensiez que les Écossais ne portaient qu'un tweed épais, des kilts et des châles de vieilles dames, préparez-vous à être surpris.



9. Un générique envoûtant

Et contrairement à de nombreuses séries contemporaines dont le générique n'excède pas les 10 secondes pour plonger directement dans l'action, Outlander a un vrai générique. Une façon de plonger les téléspectateurs dans la série par un sortilège d'une minute et douze secondes.



Une voix de femme enivrante rejointe après quelques minutes par quelques cornemuses et le charme fait effet.

> Outlander générique ( Skye Boat Song)