Piper et Alex, le couple principal d'"Orange is the New Black"

publié le 01/05/2017 à 14:04

Petit coup de tonnerre dans le monde des séries. Alors que la très attendue cinquième saison de Orange Is The New Black devait débarquer le 9 juin sur nos écrans, Netflix a été victime d'un piratage samedi 29 avril.



Selon le site Variety, un groupe de pirates informatiques, dénommé The dark over lord, a réussi à mettre la main sur dix épisodes parmi les treize que compte la saison 5 et a sommé Netflix de payer une rançon pour ne pas les dévoiler au public.

Face à cette menace, la plateforme américaine, productrice originale de la série, n'aurait pour autant pas cédé au chantage et aurait refusé de se soumettre à quelconque paiement. "Nous sommes au courant de cette fuite, a assuré Netflix dans un communiqué. Un fournisseur de production utilisé par plusieurs grands studios de télévision a connu une faille de sécurité. Les autorités sont prévenues et enquêtent".

Ce n'est pas fini Le groupe de pirates Partager la citation





Les pirates auraient également réussi à mettre la main sur des épisodes de ABC, de la Fox ou de National Geographic. "Ce n'est pas fini", ont-ils indiqué en signe de menace. Déçus de voir leur chantage échouer, ils auraient publié hier un message dans lequel ils ont assuré "avoir honte de respirer le même air que Netflix". "Cela aurait pu se passer comme ça Netflix. Vous allez perdre beaucoup plus d'argent dans tout cela, par rapport à notre modeste demande. Nous pensions qu'une entreprise pragmatique telle que la vôtre verrait et comprendrait les avantages de coopérer avec une entité raisonnable et miséricordieuse comme la nôtre !".



Les épisodes piratés ne sont pas disponibles sur la plateforme mais en téléchargement sur le web. D'après le magazine américain Forbes, les télécharger représente un réel danger car "les avocats de Netflix vont sans doute enregistrer les adresses IP en raison de la nature exceptionnelle de cette fuite". Si certains ont donc voulu prendre le risque de découvrir cette nouvelle saison en avance, on connait déjà les premières minutes de cette cinquième saison.