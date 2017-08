publié le 16/08/2017 à 16:09

Tom Cruise continuera-t-il à réaliser ses propres cascades ? La question se pose alors que l'acteur de 55 ans s'est blessé en voulant réaliser un saut entre deux immeubles, le 13 août dernier, sur le tournage de Mission Impossible 6. Au cours de cette cascade, la star a raté son saut et a violemment heurté l'un des immeubles. Après le choc, le comédien est entouré par l'équipe de tournage avant de se relever et de boiter sévèrement.



Mais, la blessure pourrait être plus grave que prévu. L'un des proches de l'acteur aurait rapporté au Sun que la star serait rentrée aux États-Unis pour se soigner : "La blessure est pire que ce que nous pensions. Tom s'est vraiment blessé et aura besoin de quelques mois pour s'en remettre." D'après le tabloïd, Tom Cruise se serait brisé deux os de la cheville lors de l'impact.

Pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été faite par la production. Mais l'acteur-vedette de la franchise étant sérieusement blessé, le tournage pourrait être suspendu jusqu'à ce que la star se remette sur pied. Il est donc peu probable que l'on puisse voir Ethan Hunt sauter d'immeuble en immeuble le 25 juillet 2018, date initiale de sortie de Mission Impossible 6 dans les salles obscures.