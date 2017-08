publié le 23/08/2017 à 15:27

Le magazine Forbes a publié son classement annuel des acteurs les mieux payés du monde. Mark Wahlberg se place en première position avec un revenu total de 57,7 millions d'euros (68 millions de dollars) gagnés dans les 12 derniers mois. L'acteur de 46 ans a remporté beaucoup d'argent grâce à des films comme Transformers : The Last Knight et Very Bad Dads 2.



L'ancien catcheur Dwayne Johnson alias "The Rock" descend à la deuxième place de ce classement avec 55,1 millions d'euros (65 millions de dollars) empochés en 12 mois. Il est notamment apparu cette année dans Baywatch - Alerte à Malibu et la série de HBO Ballers.

En troisième position, on retrouve Vin Diesel qui a engrangé 46,2 millions d'euros (54,5 millions de dollars). L'acteur doit son succès à la saga Fast and Furious dans laquelle il joue le rôle de Dominic Toretto. Il est suivi d'Adam Sandler (42,9 millions d'euros), Jackie Chan (41,6 millions de dollars), Robert Downey Jr, Tom Cruise, Shah Rukh Khan, Salman Khan et Akshay Kumar.

Une forte inégalité salariale entre femmes et hommes

Les dix acteurs en tête du classement Forbes continuent à être nettement mieux payés que les dix actrices les plus rémunérées du monde. Les hommes ont amassé 414,7 millions d'euros (488,5 millions de dollars) contre 146,4 millions d'euros (172,5 millions de dollars) pour les femmes.



En effet, la star oscarisée Emma Stone est devenue l'actrice la mieux payées du monde avec (seulement) 22,2 millions d'euros de revenus en 12 mois. Le magazine explique cette énorme différence par la prépondérance des films d'action et de super-héros, qui font la part belle aux héros masculins.