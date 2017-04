Le nouveau film de Shia Labeouf n'a fait qu'une entrée en Angleterre.

publié le 06/04/2017 à 12:39

On espère que Shia LaBeouf ne fait pas attention au classement du box-office. Son dernier film, Man Down, réalisé par Dito Montiel n'a été vu que par une personne en Angleterre,

le week-end de sa sortie. Le long-métrage n'a été diffusé que dans une seule salle britannique, au Reel Cinemas de Burnley situé au nord de Manchester dans le Lancashire. Il est nécessaire de préciser aussi que le film indépendant était disponible en ligne, en VoD, au moment de sa sortie en Angleterre.



Man Down raconte l'histoire de Gabriel Drummer joué par Shia LaBeouf, un vétéran de la seconde guerre d'Afghanistan qui, accompagné de son meilleur ami, se met à la recherche de son fils et de sa femme.

L'acteur principal du film s'est beaucoup fait remarquer ces derniers mois pour son installation devant le musée de l'image de New York. Ce dernier avait mis en place une caméra qui tournait en permanence et dont les images étaient retransmissent en direct sur un site internet. Il invitait le public à venir scander le slogan "He will not divise us" qu'on peut traduite par "il ne nous divisera pas", en référence à Donald Trump. L'installation a dû être suspendue plusieurs fois car elle était devenue "une poudrière de violence" selon le musée qui a évoqué plusieurs incidents impliquant des militants de Donald Trump.