Être le sosie d'une célébrité peut s'avérer dangereux. Mario Licato, directeur artistique américain, en a fait l'amère expérience il y a quelques jours. Il a raconté sa mésaventure au site Gothamist.com. Alors qu'il sortait d'une gare dans le quartier de Brooklyn à New York, il a été agressé par un inconnu... parce qu'il ressemble à l'acteur Shia LaBeouf.



Mario ne se rappelle que du poing lui arrivant en plein visage. "Il m'a frappé, et pendant que je dégringolais les marches, je l'ai seulement entendu dire: 'C'est juste parce que tu ressembles à ce putain de Shia LaBeouf !'", confie-t-il. Des témoins de la scène ont confirmé les propos tenus. La victime est restée un temps inconsciente. À son réveil, Mario Licato constate qu'il saigne du visage et que ses lunettes sont cassées.



Mais qu'est-ce que Shia LaBeouf lui a donc fait ?

L'agresseur a pu prendre la fuite. Une ambulance a pris en charge Mario Licato, qui arbore un oeil au beurre noir. Ce dernier assure que l'un des secouristes s'est contenté de lui dire : "Bienvenue à New York, mec". Un commentaire qui a irrité le sosie de Shia LaBeouf : "Je t'emm..., je suis né et j'ai grandi ici ! Tu te fiches de moi ? T'es devant quelqu'un qui saigne du visage et c'est ça, ta première observation ?".

Mario Licato a rapporté son agression à la police. Sa ressemblance avec Shia LaBeouf lui a déjà valu des remarques - en grande majorité bienveillantes - de ses proches et d'inconnus. Mais jamais il n'avait été agressé pour un motif aussi futile. Perplexe, il se demande : "Je voudrais savoir ce que Shia LaBeouf lui a fait. Qu'est-ce qu'il lui a fait pour le pousser à cogner quelqu'un qui lui ressemble ? Est-ce qu'il lui a piqué sa copine ? Ou est-ce qu'il a juste vu la dernière prestation artistique de Shia LaBeouf ?".