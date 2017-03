publié le 23/03/2017 à 08:02

"Le plus chouette c'est Gaston, la vedette c'est Gaston !", chante Le Fou dans La Belle et la Bête. Préparez-vous à (ré)avoir cette chanson en tête, car le Disney revient en salles mercredi 22 mars. Réalisée par Bill Condon (Twillight, Le Cinquième pouvoir), cette nouvelle version du conte déjà adapté de nombreuses fois, vous fera réviser vos classiques Disney. Luke Evans incarne Gaston, le prétendant narcissique de Belle et Josh Gad, campe quand à lui Le Fou, son fidèle acolyte. Les deux acteurs, binôme bête et méchant très efficace dans le film, reviennent dans une interview accordée à RTL.fr sur leur expérience sur le tournage de La Belle et La Bête.



Et parmi les souvenirs marquants de leur aventure Disney, Josh Gad (La Reine des Neiges) évoque un moment drôlement traumatisant. C'est sur l'une des scènes d'ouverture du film, lorsque les deux compères entrent dans le village, à cheval, que le comédien a dû affronter le pire moment de toute son expérience dans La Belle et La Bête, traumatisme dont visiblement, il ne s'est toujours pas remis.

N'étant pas du tout à l'aise à dos de cheval, le comédien raconte cette épreuve "horrible, insultante", aux côtés d'un Luke Evans (Le Hobbit, Dracula), hilare. "Il pensait que quelqu'un avait trafiqué son cheval", commente ce dernier. Et Josh Gad de lui répondre : "Je suis presque sûr que ce jour-là, à chaque fois que je montais sur ce cheval, quelqu'un lui envoyait des fléchettes".