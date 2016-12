L'État islamique a revendiqué l'attentat sur le marché de Noël de Berlin ce lundi 19 décembre qui a fait au moins 12 morts et 48 blessés

Crédit : Tobias SCHWARZ / AFP Attentat à Berlin : le marché de Noël de Breitscheidplatz a été touché lundi 19 décembre 2016

par Agnès Bonfillon , Christophe Pacaud publié le 20/12/2016 à 23:06

Daesh a revendiqué l'attaque qui a fait 12 morts et 48 blessé ce lundi 19 décembre à Berlin. Le conducteur du camion qui a foncé dans la foule sur un marché de Noël est toujours recherché. L'homme arrêté hier soir lui a été relâché.



Beaucoup d'émotions et de solidarité avec Berlin , notamment en France qui a été touché par les attentats, ce matin, Bruno Leroux annonçait sur RTL un renforcement des mesures de sécurité autour des marchés de Noël.Le premier ministre Bernard Cazeneuve rappelle que la vigilance est maximale depuis des mois. En outre, François Hollande affirme que les Français "partagent le deuil des Allemands face à la tragédie".



Aux alentours de 20 heures, CE lundi 19 décembre, un poids-lourd transportant une remorque a foncé sur des passants en plein marché de Noël de Berlin. Dans un mode opératoire rappelant l'attentat perpétré le 14 juillet dernier sur la Promenade des Anglais à Nice, au moins 12 personnes sont mortes et 48 blessés sont à déplorer.

- L 'actrice française Michèle Morgan est décédée à l'âge de 96 ans. Son regard, sa voix, sa classe naturelle... Michèle Morgan a marqué plusieurs générations.en France mais pas seulement car elle a tourné également aux Etats Unis avec Sinatra entre autres.



- Vendée : terrible carambolage entre la Roche sur Yon et les Sables d'Olonne. En tout une quarantaine de véhicules se sont encastrés les uns dans les autres, au moins cinq personnes ont trouvé la mort. Il y avait beaucoup de brouillard au moment du drame.



- VTC : deuxième vague de départ en vacances ce weekend et les chauffeurs de VTC comptent bien en profiter pour se faire entendre. Nouvel échec des discussions ce mardi 20 décembre entre la plateforme Uber et ses conducteurs qui demandent une revalorisation de leurs courses.