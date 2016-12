Hommage à Michèle Morgan, éternelle fiancée des français

Dans l'actualité du cinéma ce 21 décembre, la disparition de la grande actrice française, le box-office et les sorties en salles.

> L'actualité cinéma du 21 décembre Crédit Image : LIDO/SIPA Crédit Média : Stéphane Boudsocq

par Stéphane Boudsocq publié le 21/12/2016 à 09:58

12 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Depuis hier, on est surpris et touché de constater combien cette grande actrice française était restée dans le cœur du public, fait rare pour une artiste qui s'était volontairement retirée des plateaux depuis une quarantaine d'années. Michèle Morgan restait cette éternelle fiancée des français, cette beauté blonde aux yeux d'azur qui avait à jamais fait chavirer Gabin et le public sur Le Quai des brumes de Marcel Carné, sorti en 1938.



Sa filmographie traverse avec éclat les années 30, 40 - avec un exil aux États-Unis pendant la guerre -, 50 et 60, croisant la route des plus grands metteurs en scène : Allégret, Duvivier, Delannoy, Autant-Lara, Guitry, Cayatte, Verneuil, Chabrol, Deville, Lelouch...



Michèle Morgan c'était aussi une femme amoureuse de la vie, qui n'a jamais sacrifié ses passions à sa carrière, préférant le moment venu se consacrer à la peinture ou à Gérard Oury (le dernier amour de sa vie), plutôt que de jouer les prolongations, de tourner le film de trop.

"Rogue One", meilleur démarrage de l'année au box-office

Le joyeux Noël se confirme chez Disney : Rogue One réalise le meilleur démarrage de l'année avec en une semaine plus de 1,8 millions d'entrées. On retrouve ensuite le carton film animation Vaiana, les aventures de la petite polynésienne approchent 2,7 millions de spectateurs en 3 semaines.



À noter aussi, la performance de Demain tout commence avec Omar Sy, largement au-dessus du million en 15 jours. Enfin, Manchester By The Sea, dans une petite combinaison de salles a séduit près 90.000 personnes.

"Assassin's Creed" sort ce mercredi 21 décembre

Le réalisateur, Justin Kurzel à qui l'ont doit déjà Macbeth, retrouve son duo Michael Fassbender-Marion Cotillard pour l'adaptation du plus célèbre des jeux vidéo. L'histoire nous emmène à travers l'Histoire durant laquelle les descendant des Templiers et des Assassins se pourchassent pour mettre la main sur une relique.



La pomme d'Eden, censée contenir l'ADN de l'humanité, objet sacré synonyme de pouvoir absolu. Esthétique, mystique, bourré d'effets spéciaux mais aussi de vrais décors et de superbes scènes d'action, Assassin's creed est un formidable spectacle esthétique et énergique. Michael Fassbender et Marion Cotillard partagent l'affiche d'Assassin's creed avec aussi Jeremy Irons ou Charlotte Rampling.



Également en salles ce mercredi, Beauté cachée, avec le trio de stars Will Smith, Kate Winslet et Edward Norton, totalement paumés dans ce mélo larmoyant et sans surprise.

3 films destinés aux plus jeunes également à l'affiche

Côté animation sort La Bataille géante de boule de neige des canadiens Jean-François Pouliot et François Brisson. Tout est dans le titre, avec en bonus les voix des Kids United.



Restons dans la neige avec Norm de l'américain Trevor Wall, qui raconte comment un ours polaire accompagné de ses trois amis Lemmings, petits rongeurs de la toundra, va venir à New York pour tenter déjouer plans méchant promoteur immobilier qui veut coloniser la banquise. Un film qui plaira surtout au plus petits.



Enfin, pour les ados, un film qui allie action, gags et bons sentiments, Monster Cars sort également ce 21 décembre. Un film avec des acteurs en chair et en os, réalisé par le metteur en scène de l'Âge de glace. Imaginez que votre voiture ne soit soudainement pilotée par une sorte de grosse bestiole, à mi-chemin entre l'otarie et le poulpe, sortie des tréfonds d'un forage pétrolier, et qui trouve refuge dans calandre votre véhicule.

Deux autres sorties pour les amateurs de cinéma

Pour les cinéphiles, sort également le nouveau film de Jim Jarmusch, Paterson. Un film tourné autour des aventures pas du tout intéressantes d'un chauffeur de bus amoureux de poésie et qui met 1h58 à nous dire qu'aller au bout de ses passions, ça donne un sens à la vie.



Dans À fond de Nicolas Benamou, le pauvre José Garcia essaye de garder le contrôle de sa voiture devenue folle sur l'autoroute. Mais c'est un film qui va dans le décor, même si les cinq dernières minutes sont totalement bluffantes côté cascades.



On vous rappelle enfin la sortie de Souvenir du belge Bavo Defurme avec une Isabelle Huppert étonnante en ex chanteuse de l'Eurovision sur le retour.