Gamescom 2017 : les 11 annonces et trailers à retenir du salon du jeu vidéo

publié le 26/08/2017 à 11:00

Il n'y a pas que l'E3, la grand-messe américaine du jeu vidéo, qui fait rêver les joueurs et permettent aux constructeurs et éditeurs de révéler leurs titres. Il y a des conférence à Tokyo, Paris et aussi en Allemagne, à Cologne. Cette dernière est baptisée la Gamescom et elle se termine ce samedi 26 août.



Cette année a été riche et la Gamescom 2017 a permis la révélation de nombreux trailers, vidéos de gameplay et futurs jeux. De quoi faire saliver les "gamers". Nous avons rassemblé les plus grosses annonces et les vidéos que vous ne vouliez pas rater si vous êtes férus de jeux vidéo. Vous retrouverez des licences très connues s'aventurant même dans les salles de cinéma comme Assassin's Creed, des retour comme Age of empire voire de vraies résurrections comme avec la suite de Shenmue, titre adorée des années Dreamcast.

"Assassin's Creed Origin"

> Assassin’s Creed Origins: Gamescom 2017 Cinematic Trailer

La saga historique des assassins tente de se renouveler et de satisfaire les fans quelques peu refroidis par les derniers titres du blockbuster d'Ubisoft. Avec Origin, Assasssin's Creed vient exploiter une période historique et un pays capables de faire rêver tous les amateurs d'histoires et de mystères : l'Égypte des pharaons. On nous promet un genre renouvelé et non pas une simple évolution copiant les systèmes des précédents jeux. À voir.

Deux vidéos ont été présentées. La première très cinématographique, introduit le héros et les terres qui foulera. La seconde n'est pas composée d'images de synthèses mais bien d'extraits du jeux. Il permettra aux joueurs de se projeter dès maintenant dans ce titre parmi les plus attendus de la saison.

Blizzard

L'éditeur de World of Warcraft ou encore Diablo a proposé diverses annonces et vidéos lors de sa conférence. La première concerne son très populaire jeu de cartes Hearthstone. dans un esprit très La Belle et la Bête, Blizzard a dévoilé un court métrage musical pour donner envier de retourner disputer quelques duels dans la célèbre Auberge.



L'autre vidéo qui n'aurait rien à envier aux courts-métrages de Pixar, dévoile l'histoire dramatique derrière l'un des personnages les plus enjoués de son FPS en ligne Overwatch : Mei. Préparez les mouchoirs !

> Court-métrage animé : Le réveil

Ce n'est pas la première fois que Blizzard dévoile de telles vidéos de présentations de ses personnages. Petit film par petit film, Overwatch se construit une vraie narration alternative et un univers de plus en plus riche. Vous trouverez toutes les autres vidéos compilées en français ici. Une nouvelle carte "Junkertown" a aussi été dévoilée et peut-être un nouveau personnage puisque l'on entendu la voix de "la Reine".

La XBox One X

Microsoft a lancé les précommande de sa nouvelle console : la Xbox One X, ainsi que l’édition collector limitée "Project Scorpio". Il est donc possible de pré-commander la console, qui sera disponible dès le 7 novembre 2017. La version standard et la version Scorpio (uniquement disponible en pré-commande) coûtent 499 euros chacune.



L'été dernier, Microsoft avait teasé cette nouvelle console comme "la plus puissante qui ait jamais été créée". Il faut dire que son "cœur" regorge de hardwares (matériel informatique) qui surpassent les autres machines. Par exemple, le site Eurogamer, qui a obtenu l’exclusivité sur les premiers détails de la Scorpio explique "qu'elle sera 4,6 fois plus puissante que la Xbox One".

"Star Wars : Battlefront II"

> Star Wars Battlefront 2 PS4 Trailer: Starfighter Assault | PlayStation 4 | Gamescom 2017

Le jeu vidéo promet des batailles ultra-fidèles aux films. Ces nouvelles images présentent les nouveaux terrains de jeu où pourront s'affronter les joueurs, tout droit sortis de l'univers de la prélogie (Star Wars Episodes I, II et III) et de la postlogie (Episode VII).



À l'affiche de cette nouvelle bande-annonce, l'Assaut des chasseurs, un nouveau mode multijoueur du jeu. On découvre dans ces images inédites nombre de vaisseaux mythiques, comme le Tie Fighter ou le X-Wing, mais aussi quelques personnages incontournables, notamment Darth Maul aux commandes de son propre vaisseau ou l'inimitable Yoda.

"Age of Empire IV"

Les amateurs d'histoire et de stratégie vont se réjouir d'apprendre qu'un nouveau Age of Empire est dans les cartons. Une première vidéo annonçant le développement du jeu a été dévoilé lors de la Gamescom. Pas d'images "in-games", juste une grande fresque chargée de représenter les grands moment de notre histoire mondiale. Il faudra attendre de prochaines annonces pour avoir une date de sortie, du gameplay et les plateforme concernées par ce jeu.

"Shemnue III"

> Shenmue III First PS4 Teaser Trailer | PlayStation 4 | Gamescom 2017

Shenmue est un jeu d'aventure ancien et très populaire sorti en 2000 sur la dernière console de salon de Sega : la Dreamcast. Très bien réalisé pour l’époque, le jeu a été célébré pour la qualité de sa réalisation et le souffle de liberté qu'il insufflait au monde du jeu vidéo encore très linéaire. La suite des aventures de Ryo Hazuki est sortie en 2003 et depuis... rien. Malgré les complaintes des joueurs, il aura fallu attendre 15 ans pour obtenir un Shenmue 3.



Un premier teaser a été dévoilé et il montre les premières images de cette suite. Les commentaires des joueurs sont divisés. Si les environnements semblent au goût du jour, les personnages et leurs expressions faciales semblent quelque peu datés.

Mario Odyssey

> Démonstration de Super Mario Odyssey - gamescom 2017 (Nintendo Switch)

Marion Odyssey n'est pas une nouveauté mais Nintendo a profité de la convention pour présenter de nouveau son jeu phare. Un niveau exclusif a été présenté : le "Royaume du Déjeuner". L'univers est toujours aussi coloré et vous pourrez cette fois voyager avec Mario dans un immense domaine peuplé de petits cuistots et de nourriture gigantesque. Les gourmands y trouveront leur compte.

Destiny 2

La suite du blockbuster du studio Bungie s'apprête à sortir en boutique à la rentrée. Pour faire parler de son titre, Bungie a profité de la Gamescom pour publier une nouvelle vidéo de lancement. Une façon de montrer que le jeu tentera d'offrir plus de contenus narratifs que le premier du nom quelque peu anémique sur la question malgré un univers magnétique.

> Destiny 2 - Official Launch Trailer

La Terre du Milieu : L'Ombre de la guerre

Même stratégie pour ce deuxième volet de La Terre du Milieu directement inspiré de la saga d'heroic-fantasy de J.R.R. Tolkien Le Seigneur des anneaux. De nouveaux clips sur le bestiaire, le gameplay et un trailer ont été diffusé lors de la Gamescom. Le jeu est attendu début octobre et il aurait été dommage de ne pas profiter de l’événement à Cologne pour appâter un peu plus les joueurs en mal d'assassinat d'orcs.

Fifa 18

EA Sport s'est aussi amusé à émerveiller les yeux des joueurs pour faire patienter l'arrivée de son nouveau hit FIFA 18. pas de grande révélations là encore, mais un nouveau trailer avec quelques actions percutantes réalisées par les plus grandes stars du ballon rond comme Ronaldo, Griezmann, Müller ou Alli. De quoi donner envie de retourner faire quelques parties de FIFA 17 en attendant le 29 septembre 2017.

The Sims 4 Cats & Dogs

Et puisqu'il en faut pour tout le monde, voici l'une des annonces les plus mignonnes du salon : The Sim's 4 Cats & Dogs. Comme son nom l'indique, il s'agira d'intégrer nos plus beaux compagnons à quatre pattes dans la vie de vos Sims préférés. Une montagne de critères de personnalisation seront au rendez-vous. De quoi vous rendre gaga face à votre écran.