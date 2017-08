publié le 16/08/2017 à 09:47

Il a suffi d'une simple question. Sur le plateau de l'émission américaine le "Late Show with Stephan Colbert", Daniel Craig s'est contenté de répondre "oui" lorsque le présentateur lui a demandé s'il comptait jouer à nouveau le rôle de James Bond. L'acteur a également précisé que ce cinquième film serait le dernier où il incarnerait le célèbre espion britannique.



"J'ai été assez méfiant à ce sujet, concède l'acteur sur le plateau, j'ai fait des interviews des jours entiers où les gens me posaient la question et je pense que j'ai été assez évasif". Après la sortie du dernier film de la saga intitulé "Spectre" en 2015, il avait indiqué dans les colonnes du magazine Time Out London qu'il "préférait se tailler les veines" plutôt que d'incarner à nouveau 007.

Des paroles qu'il a qualifiées de "stupides" ce mardi avant d'expliquer : "j'ai donné cet entretien deux jours après la fin du tournage et j'étais épuisé".

Daniel Craig a déjà incarné James Bond quatre fois dans les films Casino Royale, Quantum Of Solace, Skyfall et Spectre. Et le nouvel opus, qui sortira 8 novembre 2019, sera le dernier de sa carrière : "Je pense que ça y est. Je veux juste finir en beauté et j'en suis impatient", a-t-il conclu sur le plateau de l'émission.